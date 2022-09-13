В недавно освобожденном от оккупантов Изюме отсутствует электроснабжение, вода и связь. Не менее недели нужен специалистам, чтобы включить электроэнергию.

Об этом рассказал городской голова Изюма Валерий Марченко в интервью Главкому.

- Сейчас нет ни света, ни воды, ни связи. Когда дадут свет, будет вода. Вопрос времени, не меньше недели, нужно специалистам, чтобы включить электроэнергию, — сказал мэр.

По его словам, украинские военные устанавливают Starlink и раздают WiFi. Местные жители могут приходить к точкам, где есть связь и звонить по телефону родным.

Валерий Марченко уверяет, что гуманитарная ситуация в Изюме – не критическая.

— С сегодняшнего дня (понедельник, 12 сентября) областная администрация организует конвои с гуманитаркой в город. В настоящее время военные занимаются зачисткой. За ними будут ходить пиротехники, которые прочешут весь город и будут искать взрывоопасные предметы, — отметил он.

Валерий Марченко прогнозирует «с вероятностью 90%», что с отоплением в многоэтажках Изюма будут очень большие проблемы.

Напомним, украинские военные менее чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 миллионов долларов. Значительное количество было уничтожено в ходе контрнаступления в Харьковской области.