ВСУ ликвидировали за сутки еще 350 оккупантов, 7 танков и самолет. Наибольшие потери противник понес за прошедшие сутки на Криворожском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 53300 (+350) человек ликвидировано;

танков – 2175 (+7);

боевых бронированных машин – 4662 (+22);

артиллерийских систем – 1279 (+10);

РСЗО – 311 (+0);

средства ПВО – 165 (+3);

самолетов – 244 (+1);

вертолетов - 213 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1);

крылатые ракеты – 233 (+17);

корабли/катера – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 3469 (+6);

специальная техника / special equipment ‒ 117 (+0).

Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.