ВСУ ликвидировали за сутки еще 350 оккупантов, 7 танков и самолет. Наибольшие потери противник понес за прошедшие сутки на Криворожском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:
Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
ВСУ ликвидировали за сутки еще 350 оккупантов, 7 танков и самолет. Наибольшие потери противник понес за прошедшие сутки на Криворожском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:
Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.