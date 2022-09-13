Летом Мак Хьюз из канадского города Калгери помогал украинским военным на юге Украины, собрав деньги на несколько дронов и аккумулятор для танка, который затем принимал участие в наступательных действиях.

Об этом пишут региональные СМИ.

Как говорит волонтер, он прошел боевое крещение, пережив ракетный обстрел в Николаеве.

— Это показало мне, чего ожидать, — признался гражданин Канады.

За последние недели он увидел, что характер войны постепенно меняется в пользу украинцев, а контратаки ВСУ заставляют российские формирования шататься и бежать, оставляя укрепленные позиции.

— На самом деле, можно сказать, что там высший моральный дух — украинцы оттеснили россиян обратно к их собственной границе, и они рады этому, — сказал Мак Хьюз.

Больше всего волонтеру понравилось обеспечивать украинскую армию за пожертвования канадцев через группу Helping Ukraine Grassroots Support (HUGS). В частности, около 5 тысяч долларов были потрачены на два дрона и батарею питания для боевого танка, который, возможно, использовался при освобождении территории Украины.

– Теперь этот танк на поле боя. Кто знает, что совершил этот танк? Я влюбился в страну; Я хочу переехать сюда, — подчеркнул иностранец, добавив, что ради Украины он готов выдержать холод и оказывать помощь столько, сколько это потребуется.

Напомним, николаевский волонтер 9 дней выбрался в Европу из оккупированного Снигиревского района.