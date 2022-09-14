Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. Наши воины отразили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.
Напомним, вчера, 13 сентября, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. Наши воины отразили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.
Напомним, вчера, 13 сентября, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.