Президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

Об этом сообщает на Facebook-странице 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

— Сегодня в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений , — говорится в сообщении.

Украинский президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.

Напомним, что украинские бойцы уволили около 2500 квадратных километров в Харьковской области.