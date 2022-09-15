Россияне стягивают войска в Сватово и Троицкое для обороны в Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Они стягивают войска в Сватово, Троицкое – зарываются и готовятся обороняться… Продолжаются тяжелые бои по многим направлениям, в том числе и в Луганской области. Харьковский моментальный сценарий не повторится. За нашу область придется тяжело сражаться. Россияне готовятся к обороне. Правда, у рашистов есть проблема: у них заканчивается «пушечное мясо», поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам , — отметил он.

Сергей Гайдай пишет, что оккупанты уверяют, будто «ситуация под контролем», в частности в Кременной, Северодонецке и Лисичанске.

Ранее сообщалось, что для содержания захваченных территорий российские оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.