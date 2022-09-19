Стражи порядка уже установили 50 мест незаконного содержания украинцев российскими военными, в том числе те, которые используются как фильтрационные лагеря.

Об этом генпрокурор Андрей Костин сказал в интервью LB.ua.

— По фильтрационным лагерям имеем 5 производств. Всего после 24 февраля установлено 50 мест незаконного содержания, в том числе используемые в качестве фильтрационных лагерей. Относительно Аленовки было предварительно зарегистрировано уголовное производство о незаконном содержании наших военнопленных, — отметил генпрокурор.

Он добавил, что ранее было зарегистрировано производство по обстрелу захватчиками Оленевки, правоохранители сейчас собирают всю информацию.

— Предварительные выводы международных экспертов я уже коммуникировал, что это (теракт в Оленовке. – ред.) могло быть следствием применения термобарического оружия. Но провести экспертизу последствий, например, взрыва, дистанционно, без доступа в помещение сложно для любого судебного эксперта, — сказал он.

По словам Андрея Костина, россияне делают все, чтобы уничтожить следы своих преступлений.

— Говоря о подготовке ООН миссии в Оленевку, Костин отметил, что осторожно относится к такого рода инициативам. «Ибо если это будет происходить под контролем оккупанта, я абсолютно уверен, что россия не заинтересована в том, чтобы это расследование было независимым и привело к тем результатам, которые соответствуют действительности. Они будут имитировать свою готовность помогать, как всегда это делали и делают, – сказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных.