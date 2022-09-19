В Украине заработал «Единый портал вакансий», который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Об этом сообщает пресс- служба Минэкономики .

— Трудоустройство – чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно для тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Итак, « Единый портал вакансий » будет очень полезен и в будущем, – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Напомним, глава Николаевской ОВА считает, что в городе должны остаться николаевцы, которые будут приносить пользу военным, чтобы приблизить победу. Другим лучше не рисковать и уехать в безопасное место.