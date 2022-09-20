Больницы оккупированной Горловки переполнены ранеными российскими военными, с Херсонщины на Донетчину вывезли два грузовика погибших, в то время как Россия планирует перебросить из Сирии в Украину бойцов 217-го парашютно-десантного полка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск», — говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации.

Количество уточняется.

«Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации военно-политическим руководством Российской Федерации принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их последующей подготовке к переброске на территорию Украины», — добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.