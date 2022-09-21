Украинские военные продолжают беспощадно бить врага на всех участках фронта. Наши воины отразили атаки российских оккупантов в районе 9 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:
На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.
Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября подтверждено:
Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где противник организовал штаб и состав боеприпасов.
За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Херсонской области ликвидировали еще более 150 оккупантов и 40 единиц техники.
Украинские военные продолжают беспощадно бить врага на всех участках фронта. Наши воины отразили атаки российских оккупантов в районе 9 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:
На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.
Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября подтверждено:
Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где противник организовал штаб и состав боеприпасов.
За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Херсонской области ликвидировали еще более 150 оккупантов и 40 единиц техники.