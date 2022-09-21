Украинские военные продолжают беспощадно бить врага на всех участках фронта. Наши воины отразили атаки российских оккупантов в районе 9 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении - Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении — Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское;

на Запорожском направлении - Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.

На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.

Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября подтверждено:

поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе, численностью более 20 человек;



в Мелитопольском районе – состав боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих;



в районе населенного пункта Каменка - 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.

Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где противник организовал штаб и состав боеприпасов.

За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Херсонской области ликвидировали еще более 150 оккупантов и 40 единиц техники.