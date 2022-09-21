С начала полномасштабной войны с РФ армия врага обстреляла 77 учебных заведений в Николаеве. В городе остаются 10 тысяч детей школьного возраста.

Об этом 20 сентября на брифинге в Украинском медиацентре рассказал городской голова Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

Он отметил, что в Николаеве по соображениям безопасности не работают детские сады, а обучение в школах проходит исключительно в режиме онлайн.

— У нас на обучение зарегистрировалось 45 тысяч детей в этом году. Из них 10 тысяч находятся сейчас в Николаеве и смогут учиться. Мы не подвергаем риску наших детей, потому что за время войны у нас было обстреляно 77 учебных заведений. Некоторые разрушены до основания, некоторые частично. Поэтому обучение проводится исключительно онлайн. Для нас знания детей важны, но их жизнь важнее, - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сейчас частично или полностью без окон остался фактически каждый второй многоквартирный дом.

Напомним, за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.