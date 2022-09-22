Момент попадания российской ракеты у реакторов Южноукраинской АЭС, 19 сентября. Фото: Энергоатом/Telegram

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук и медик рассказали, что делать, если россияне ударят по Южноукраинской атомной станции.

Об этом они рассказали корреспондентам «Суспільного».

В ночь на 19 сентября российские вооруженные силы нанесли ракетный удар вблизи территории Южноукраинской атомной электростанции. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Удар вблизи АЭС вызвал реакцию мирового сообщества, а в МАГАТЭ в очередной раз отметили риски для ядерной безопасности в Украине.

Валерий Стройнов работает начальником пожарной безопасности на одном из предприятий Николаева. Он хорошо помнит 1989 год, тогда мужчина полгода работал на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Южноукраинская АЭС, 20 сентября. Фото: Елизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

— По дороге из Киева в Чернобыль видели лес и пятна, такие желтые. Там не было никаких насекомых: ни муравьев, ни мух, собак тоже не было, кошек, птиц. Правда, вороны были, – рассказал ликвидатор.

Валерий Стройнов говорит, что если российские войска повредят любую АЭС — это будет катастрофа не меньшего масштаба.

— Я даже в страшном сне себе не хочу это представлять. Это ужас! Причем, не только для тех, кто будет на станции. Смотря, еще куда это уйдет, выбросы эти. Радиацию не чувствуешь. Это невидимый враг, – рассказал мужчина.

Дозиметр радиационного загрязнения воздуха. Фото: Назарий Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Медицинский директор городской больницы №1 Валерий Молодцов рассказывает, что в случае повреждения реакторов существует определенный протокол: рекомендуется проводить йодопрофилактику.

— Профилактика проводится препаратом йодида калия. Для взрослого человека – это одна таблетка в сутки. Единовременно. Для ребенка в возрасте от трех лет – это одна четвертая таблетки в сутки, запить большим количеством жидкости, — объяснил Валерий Молодцов.

В то же время, говорит врач, такая профилактика не для всех.

— Не рекомендуется йодопрофилактика йодидом калия тем, у кого есть аллергия, людям с заболеванием щитовидной железы и тем, у кого есть заболевания кожи, — рассказал медик.

Доктор технических наук Роман Динжос говорит, что корпуса АЭС рассчитаны на то, чтобы выдержать землетрясение, столкновение с самолетом или попадание ракеты.

Защитный контейнер одного из реакторов Южноукраинской АЭС. Фото: Елизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

— Взрыва как такового не будет, у станции есть не одна степень защиты. Будет радиоактивное загрязнение, будет ионизация, будет вокруг станции видна разноцветная радуга, такой нимб, — рассказал Роман Динжос.

Роман Динжос говорит, что при возможном поражении АЭС необходимо эвакуироваться с места происшествия. Измерить уровень радиации можно дозиметром. В то же время, не стоит путать повреждения АЭС с атомной бомбой. В первом случае, последствия не так страшны, говорит Роман Динжос. Но радиация может распространиться и на соседние страны. Никакими химическими методами нельзя остановить ядерную реакцию, только время, говорит эксперт.

Напомним, ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.