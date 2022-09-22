|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|18:51
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:43
|Заход солнца
|18:58
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|40.8 грн
|41.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
С начала полномасштабной войны России против Украины каждый второй молодой человек в Украине начал заниматься волонтерством, а каждый третий донатить или помогать на информационном фронте.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Молодежное волонтерство в Украине», проведенное в рамках программы USAID «Мечтаем и действуем».
По данным исследования, волонтерство в Украине стало более массовым, мотивированным и организованным. В то же время, наблюдается спад волонтерской активности в последние месяцы.
Если до полномасштабной войны волонтеры чаще всего занимались сбором средств и приобретением оборудования, медикаментов для военных; строительством помещений для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, малообеспеченных семей; с помощью приютов для животных. Во время войны начали закупать технику для военных, заниматься гуманитарной помощью и плести маскировочные сетки.
Для волонтеров — альтруизм, патриотизм, желание быть полезным и рассматривается как сфера возможностей для самореализации и развития.
Для неволонтеров доминирует прагматический подход. Волонтерство не является жизненным приоритетом и практикуется, если это не слишком обременительно и не отнимает много их ресурса, который предпочитают использовать для собственных целей (уход за семьей, образование, развитие карьеры и отдых).
Напомним, благотворительная организация World Central Kitchen продолжит передавать продовольствие в Николаев и в осенне-зимний период.
С начала полномасштабной войны России против Украины каждый второй молодой человек в Украине начал заниматься волонтерством, а каждый третий донатить или помогать на информационном фронте.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Молодежное волонтерство в Украине», проведенное в рамках программы USAID «Мечтаем и действуем».
По данным исследования, волонтерство в Украине стало более массовым, мотивированным и организованным. В то же время, наблюдается спад волонтерской активности в последние месяцы.
Если до полномасштабной войны волонтеры чаще всего занимались сбором средств и приобретением оборудования, медикаментов для военных; строительством помещений для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, малообеспеченных семей; с помощью приютов для животных. Во время войны начали закупать технику для военных, заниматься гуманитарной помощью и плести маскировочные сетки.
Для волонтеров — альтруизм, патриотизм, желание быть полезным и рассматривается как сфера возможностей для самореализации и развития.
Для неволонтеров доминирует прагматический подход. Волонтерство не является жизненным приоритетом и практикуется, если это не слишком обременительно и не отнимает много их ресурса, который предпочитают использовать для собственных целей (уход за семьей, образование, развитие карьеры и отдых).
Напомним, благотворительная организация World Central Kitchen продолжит передавать продовольствие в Николаев и в осенне-зимний период.