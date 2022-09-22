С начала полномасштабной войны России против Украины каждый второй молодой человек в Украине начал заниматься волонтерством, а каждый третий донатить или помогать на информационном фронте.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Молодежное волонтерство в Украине», проведенное в рамках программы USAID «Мечтаем и действуем».

По данным исследования, волонтерство в Украине стало более массовым, мотивированным и организованным. В то же время, наблюдается спад волонтерской активности в последние месяцы.

Если до полномасштабной войны волонтеры чаще всего занимались сбором средств и приобретением оборудования, медикаментов для военных; строительством помещений для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, малообеспеченных семей; с помощью приютов для животных. Во время войны начали закупать технику для военных, заниматься гуманитарной помощью и плести маскировочные сетки.

Для волонтеров — альтруизм, патриотизм, желание быть полезным и рассматривается как сфера возможностей для самореализации и развития.

Для неволонтеров доминирует прагматический подход. Волонтерство не является жизненным приоритетом и практикуется, если это не слишком обременительно и не отнимает много их ресурса, который предпочитают использовать для собственных целей (уход за семьей, образование, развитие карьеры и отдых).

Напомним, благотворительная организация World Central Kitchen продолжит передавать продовольствие в Николаев и в осенне-зимний период.