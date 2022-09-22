В ночь на 22 сентября ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено более 130 огневых задач на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Поражены командный пункт в Новой Каховке, пункт управления БПЛА в Бериславском районе, колонна вражеской техники вблизи Львово. А также обеспечен плотный огневой контроль вокруг Каховского моста и попыток оккупантов наладить альтернативные переправы.

По результатам поражений подтвержденные потери врага составляют 27 оккупантов, 2 танка, 2 бронированные машины и гаубица 152-го калибра «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники, а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.