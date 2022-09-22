На Запорожском направлении нацгвардеец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК «Игла». Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага по всем направлениям и освобождать украинские земли», — говорится в сообщении.