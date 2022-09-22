Катерина Прокопенко радуется возвращению своего мужа Дениса из плена после героической обороны «Азовстали» в качестве командира полка НГУ «Азов».

О своих чувствах она рассказала VOA.

В последний раз женщина общалась с «Редисом» еще в мае, после этого возможности поговорить с ним не было.

– Он мне позвонил как только он достиг безопасной зоны. Встретился с ГУР, встретился с Будановым (глава Главного управления разведки, – прим). Он набрал меня на три секунды и сказал: «Катя, я жив, все хорошо, еще созвонимся», — рассказала она детали.

Сейчас Катерина Прокопенко готова вылетать в любое место, чтобы встретить мужа.

— Эмоции переполняют и как по голосу все хорошо, но увидела, как он выглядит сейчас на брифинге. У меня просто одни эмоции. Я рада, что он жив, но та картинка, которую я привыкла видеть в жизни, какой он был, и то, как он сейчас выглядит, я просто боюсь представить, что с ним там делали, – добавила она.

Напомним, среди украинских военных, освобожденных из российского плена - защитники «Азовстали», руководители полка «Азов» Национальной гвардии Украины и 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Из плена вернулись командир Отдельного отряда специального назначения «Азов» Денис Прокопенко «Редис», заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь «Калина», а также и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский «Волина».