В результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года.

Об этом сообщается в сводке Генштаба.

С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 45 населённых пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфинское и Ездзецкое Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении - Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск;

на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутский, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковля;

на Авдеевском направлении - Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - Угледар, Золотая Нива, Ненучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка;

на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, обстреляв из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровно.

На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Так, в Горловке, 19 сентября, представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на возраст, ни на состояние здоровья.

В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

В рамках выполнения мер частичной мобилизации оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать среди работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении в должностях в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спирное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка.

Авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 — артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

Напомним, нашей авиацией было нанесено 13 ударов по врагу на юге, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.