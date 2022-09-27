Наслідки обстрілу 25 вересня

27 вересня триває 216-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів. Влучання зафіксовані у різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.

Загалом на Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

Разом з тим, нашою авіацією нанесено 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».

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Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають 77 окупантів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна «Мста-С», 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси «Панцир-С1» та 14 одиниць авто-бронетехніки.