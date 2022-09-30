Мариупольские коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе. На улицах массово проверяют документы.
Об этом пишет Мариупольский городской совет.
— Псевдореферендумы и так называемое «присоединение» оккупированных территорий к России открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения , — пишет городской совет.
Раньше же оккупационная власть организовала бронирование врачей на время мобилизации.
Теперь начались массовые проверки документов у мужчин. Те, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляются на фронт. Также в городе оккупанты начали ревизию укреплений в рамках подготовки к наступлению наших воинов.
— Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь « пушечным мясом » для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска, — добавляет прессслужба.
Напомним, что 25 сентября возле центров «ЯМариуполь» в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе собрались участники мероприятия с сине-желтыми флагами и четким сигналом мира – Мариуполь был, есть и будет украинским.
Ранее инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, проводимый РФ на территории общины.
Мариупольские коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе. На улицах массово проверяют документы.
Об этом пишет Мариупольский городской совет.
— Псевдореферендумы и так называемое «присоединение» оккупированных территорий к России открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения , — пишет городской совет.
Раньше же оккупационная власть организовала бронирование врачей на время мобилизации.
Теперь начались массовые проверки документов у мужчин. Те, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляются на фронт. Также в городе оккупанты начали ревизию укреплений в рамках подготовки к наступлению наших воинов.
— Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь « пушечным мясом » для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска, — добавляет прессслужба.
Напомним, что 25 сентября возле центров «ЯМариуполь» в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе собрались участники мероприятия с сине-желтыми флагами и четким сигналом мира – Мариуполь был, есть и будет украинским.
Ранее инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, проводимый РФ на территории общины.