Мариупольские коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин во временно оккупированном городе. На улицах массово проверяют документы.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

— Псевдореферендумы и так называемое «присоединение» оккупированных территорий к России открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения , — пишет городской совет.

Раньше же оккупационная власть организовала бронирование врачей на время мобилизации.

Теперь начались массовые проверки документов у мужчин. Те, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляются на фронт. Также в городе оккупанты начали ревизию укреплений в рамках подготовки к наступлению наших воинов.

— Призываем мариупольцев любым способом пытаться избежать мобилизации. Не становитесь « пушечным мясом » для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска, — добавляет прессслужба.

Напомним, что 25 сентября возле центров «ЯМариуполь» в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе собрались участники мероприятия с сине-желтыми флагами и четким сигналом мира – Мариуполь был, есть и будет украинским.

Ранее инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, проводимый РФ на территории общины.