Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, элементы 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота действовали в этом районе без ротации с марта.

Как отмечают эксперты, линия фронта настолько тонкая, что некоторые населённые пункты на этом участке защищают 15 человек. При этом для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека.

Неукомплектованность батальонов в Херсонской области составляет один солдат на 60 метров линии фронта.

«Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке», — пишут аналитики.

Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.