Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, элементы 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота действовали в этом районе без ротации с марта.
Как отмечают эксперты, линия фронта настолько тонкая, что некоторые населённые пункты на этом участке защищают 15 человек. При этом для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека.
Неукомплектованность батальонов в Херсонской области составляет один солдат на 60 метров линии фронта.
«Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке», — пишут аналитики.
Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
Напомним, защитники Украины уволили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.
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Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, элементы 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота действовали в этом районе без ротации с марта.
Как отмечают эксперты, линия фронта настолько тонкая, что некоторые населённые пункты на этом участке защищают 15 человек. При этом для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека.
Неукомплектованность батальонов в Херсонской области составляет один солдат на 60 метров линии фронта.
«Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке», — пишут аналитики.
Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
Напомним, защитники Украины уволили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.