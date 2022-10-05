Больше 3 тысяч малообеспеченных семей в Николаевской области получат буржуйки на период отопительного сезона.

Об этом рассказал вице-губернатор Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Предварительно это количество взялось на основании заявок, которые к нам поступили от районов для малоимущих слоев населения. Цифра будет увеличена по потребности. На сегодняшний день за счет областного бюджета предусмотрено изготовление 2 тысяч. Над этим работают ТГ, города, Красный крест. В конечном итоге рассчитываем на количество больше чем 3 тысячи буржуек к началу отопительного сезона, — сказал Валентин Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона могут не все жители Николаевской области. В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта. Объем бесплатных дров, которые получат жители Николаевской области, будет зависеть от размеров дома.