Больше 3 тысяч малообеспеченных семей в Николаевской области получат буржуйки на период отопительного сезона.
Об этом рассказал вице-губернатор Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Предварительно это количество взялось на основании заявок, которые к нам поступили от районов для малоимущих слоев населения. Цифра будет увеличена по потребности. На сегодняшний день за счет областного бюджета предусмотрено изготовление 2 тысяч. Над этим работают ТГ, города, Красный крест. В конечном итоге рассчитываем на количество больше чем 3 тысячи буржуек к началу отопительного сезона, — сказал Валентин Гайдаржи.
Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона могут не все жители Николаевской области. В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта. Объем бесплатных дров, которые получат жители Николаевской области, будет зависеть от размеров дома.
Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.
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Больше 3 тысяч малообеспеченных семей в Николаевской области получат буржуйки на период отопительного сезона.
Об этом рассказал вице-губернатор Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Предварительно это количество взялось на основании заявок, которые к нам поступили от районов для малоимущих слоев населения. Цифра будет увеличена по потребности. На сегодняшний день за счет областного бюджета предусмотрено изготовление 2 тысяч. Над этим работают ТГ, города, Красный крест. В конечном итоге рассчитываем на количество больше чем 3 тысячи буржуек к началу отопительного сезона, — сказал Валентин Гайдаржи.
Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона могут не все жители Николаевской области. В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта. Объем бесплатных дров, которые получат жители Николаевской области, будет зависеть от размеров дома.
Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.