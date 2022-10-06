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Сегодня 35-й день как Николаев не обстреливают, но в город все равно не стоит возвращаться выехавшим ранее.
В этом отношении горожан предупредил николаевский мэр Александр Сенкевич в своем регулярном эфире.
Городской голова подчеркнул, что время для возвращения характеризуется словом «рановато».
– Еще нельзя возвращаться. Вы знаете 2 дня назад Николаев обстреляли, ракета попала в жилой дом и там погибла молодая женщина, - напомнил он об опасности.
За 225 дней войны в городе погибли 138 мирных жителей, еще 688 получили тяжелые ранения.
— Очень важно, чтобы вы сегодня еще не думали возвращаться, — повторил Александр Сенкевич николаевцам.
Напомним, 1 октября на месте российского обстрела жилого дома в Николаеве спасатели разобрали завалы и увидели погибшую женщину.
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Сегодня 35-й день как Николаев не обстреливают, но в город все равно не стоит возвращаться выехавшим ранее.
В этом отношении горожан предупредил николаевский мэр Александр Сенкевич в своем регулярном эфире.
Городской голова подчеркнул, что время для возвращения характеризуется словом «рановато».
– Еще нельзя возвращаться. Вы знаете 2 дня назад Николаев обстреляли, ракета попала в жилой дом и там погибла молодая женщина, - напомнил он об опасности.
За 225 дней войны в городе погибли 138 мирных жителей, еще 688 получили тяжелые ранения.
— Очень важно, чтобы вы сегодня еще не думали возвращаться, — повторил Александр Сенкевич николаевцам.
Напомним, 1 октября на месте российского обстрела жилого дома в Николаеве спасатели разобрали завалы и увидели погибшую женщину.