На месте российского обстрела жилого дома в Николаеве спасатели разобрали завалы и увидели погибшую женщину.

Об этом написала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.

— Под завалами после ночного прилета нашли одну погибшую. Это молодая женщина. Соболезнование семье погибшей. На месте работают спасатели, – сообщила она.

Сегодня ночью одна из ракет ВС РФ попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.

Сначала сообщалось о 5 раненых, среди которых 3-х месячный ребенок.

По факту ночного обстрела жилого дома в Николаеве прокуратура приступила к расследованию прецедента нарушения законов и обычаев войн