В течение 6 октября враг осуществил 3 боевых столкновения с Силами обороны Юга.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай — Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, враг с потерями отступил.

Выход диверсионно-разведывательной группы и атака наших позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не имели успеха. Враг был вынужден ретироваться, понеся существенные потери.

С применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов оккупационные войска наносили огненное поражение вдоль линии боевого столкновения, по прилегающим территориальным общинам, а также по тыловым районам, населенным пунктам, объектам критической инфраструктуры.