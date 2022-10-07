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В течение 6 октября враг осуществил 3 боевых столкновения с Силами обороны Юга.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай — Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, враг с потерями отступил.
Выход диверсионно-разведывательной группы и атака наших позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не имели успеха. Враг был вынужден ретироваться, понеся существенные потери.
С применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов оккупационные войска наносили огненное поражение вдоль линии боевого столкновения, по прилегающим территориальным общинам, а также по тыловым районам, населенным пунктам, объектам критической инфраструктуры.
Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.
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В течение 6 октября враг осуществил 3 боевых столкновения с Силами обороны Юга.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай — Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, враг с потерями отступил.
Выход диверсионно-разведывательной группы и атака наших позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не имели успеха. Враг был вынужден ретироваться, понеся существенные потери.
С применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов оккупационные войска наносили огненное поражение вдоль линии боевого столкновения, по прилегающим территориальным общинам, а также по тыловым районам, населенным пунктам, объектам критической инфраструктуры.
Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.