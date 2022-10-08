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8 жовтня триває 227-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Близько 6-ї ранку 8 жовтня на Керченському мосту, який зв’язує окупований Росією Крим з територією РФ, відбувся потужний вибух.
РосЗмі повідомили, що на одній з ділянок мосту горить цистерна з паливом, а судноплавні арки не пошкоджені.
Причина вибуху поки не відома, однак жителі Керчі повідомляють, що він був такої сили, що розбудив майже все місто.
За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.
Оновлюється
08:45 На Херсонщині ЗСУ знищили ще кілька російських систем С-300, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Нашою авіацією нанесено 15 авіаційних ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по засобах ППО противника, по трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також по опорному пункту в Бериславському районі.
Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні:
Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема — танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.
07:30 На численних фото і відео вибуху на Кримському мосту, які публікують в мережі видно, що пошкоджено не тільки залізничну колію, а й автомобільні смуги. Полотно буквально відірвалося та провалилося у воду.
Окупаційна «влада» Криму заявила, що рух Кримським мостом повністю закритий і готується запуск поромної переправи через протоку.
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8 жовтня триває 227-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Близько 6-ї ранку 8 жовтня на Керченському мосту, який зв’язує окупований Росією Крим з територією РФ, відбувся потужний вибух.
РосЗмі повідомили, що на одній з ділянок мосту горить цистерна з паливом, а судноплавні арки не пошкоджені.
Причина вибуху поки не відома, однак жителі Керчі повідомляють, що він був такої сили, що розбудив майже все місто.
За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.
Оновлюється
08:45 На Херсонщині ЗСУ знищили ще кілька російських систем С-300, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Нашою авіацією нанесено 15 авіаційних ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по засобах ППО противника, по трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також по опорному пункту в Бериславському районі.
Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні:
Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема — танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.
07:30 На численних фото і відео вибуху на Кримському мосту, які публікують в мережі видно, що пошкоджено не тільки залізничну колію, а й автомобільні смуги. Полотно буквально відірвалося та провалилося у воду.
Окупаційна «влада» Криму заявила, що рух Кримським мостом повністю закритий і готується запуск поромної переправи через протоку.