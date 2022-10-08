Пожежа на Кримському мосту

8 жовтня триває 227-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Близько 6-ї ранку 8 жовтня на Керченському мосту, який зв’язує окупований Росією Крим з територією РФ, відбувся потужний вибух.

РосЗмі повідомили, що на одній з ділянок мосту горить цистерна з паливом, а судноплавні арки не пошкоджені.

Причина вибуху поки не відома, однак жителі Керчі повідомляють, що він був такої сили, що розбудив майже все місто.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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На Херсонщині ЗСУ знищили ще кілька російських систем С-300, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією нанесено 15 авіаційних ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по засобах ППО противника, по трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також по опорному пункту в Бериславському районі.

Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні:

110 окупантів

6 танків

8крупнокаліберних гаубиць «Мста-Б» і «Мста-С»

реактивна система залпового вогню «Град»

2 пускові установки ЗРК С-300

9 одиниць авто-бронетехніки

мінометний комплекс «Сані»

самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С».

Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема — танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.

На численних фото і відео вибуху на Кримському мосту, які публікують в мережі видно, що пошкоджено не тільки залізничну колію, а й автомобільні смуги. Полотно буквально відірвалося та провалилося у воду.

Окупаційна «влада» Криму заявила, що рух Кримським мостом повністю закритий і готується запуск поромної переправи через протоку.