10 жовтня триває 230-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку противник посилив обстріли з танків та артилерії різних типів, повідомляє Генштаб.

Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка, Давидів Брід та Нова Кам’янка.

Поки російські терористи вчора обстрілювали цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру, наші захисники продовжували нищити ворога на Херсонщині. Протягом дня ліквідували понад 170 окупантів, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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На світанку 11 жовтня над Миколаївською областю Сили оборони збили 5 російських дронів-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136», повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Ще три безпілотники було збито над Одещиною.

Вранці 11 жовтня була здійснена атака на Ладижинську ТЕС двома дронами-камікадзе «Shahed-136», повідомив Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА.

Нашою авіацією нанесено 4 удари по противнику, в тому числі по його системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині нашими підрозділами протиповітряної оборони збито 2 безпілотних шпигуни «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.

Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють:

174 окупанти

2 гаубиці «Мста-Б»

12 одиниць авто-бронетехніки

2 танки

2 міномети

2 склади боєкомплекту.

Пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберну гармата «Гіацинт-Б».