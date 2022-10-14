Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом на пленарном заседании 18-21 октября принять решение по России.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В обращении к FATF за подписью главы НБУ Андрея Пышного говорится о:

исключение российской федерации из числа стран-членов FATF;

обращение в региональные органы по типу FATF с требованием прекратить членство РФ и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах;

включение РФ в «черный список FATF» (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).

Как отмечается в обращении, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение РФ основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения.

— Членство государства-террориста в FATF ставит под вопрос репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия. Невозможно вести диалог, основанный на доверии и взаимном уважении к международному праву и стандартам FATF, с государством-террористом. Ведение диалога возможно только после того, как оно прекратит финансирование терроризма и угрозы применения оружия массового уничтожения, — говорится в документе.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за многочисленных разрушений и повреждений культурных и образовательных учреждений, которые она повлекла за собой в Украине.