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Вооруженные Силы Украины уже освободили от российских захватчиков 1620 населенных пунктов.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
— Сегодня важный праздник – День защитников и защитниц Украины. День Героев, которых чтит вся страна и о подвигах которых слышали во всем мире. Поздравляю всех, кто защищает Украину и помним всех, кто отдал жизнь за Украину. Благодаря вам уже освобождены 1620 населенных пунктов от российских захватчиков, — сказал Кирилл Тимошенко.
Он подчеркнул, что длится 233-е сутки героического противостояния народу Украины коварной агрессии со стороны России, Вооруженные силы Украины героически выполняют возложенные на них функции, а работники экстренных, специальных и коммунальных служб работают почти круглосуточно.
12 октября в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об увольнении Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.
Вооруженные Силы Украины уже освободили от российских захватчиков 1620 населенных пунктов.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
— Сегодня важный праздник – День защитников и защитниц Украины. День Героев, которых чтит вся страна и о подвигах которых слышали во всем мире. Поздравляю всех, кто защищает Украину и помним всех, кто отдал жизнь за Украину. Благодаря вам уже освобождены 1620 населенных пунктов от российских захватчиков, — сказал Кирилл Тимошенко.
Он подчеркнул, что длится 233-е сутки героического противостояния народу Украины коварной агрессии со стороны России, Вооруженные силы Украины героически выполняют возложенные на них функции, а работники экстренных, специальных и коммунальных служб работают почти круглосуточно.
12 октября в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об увольнении Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.