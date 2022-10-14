Вооруженные Силы Украины уже освободили от российских захватчиков 1620 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

— Сегодня важный праздник – День защитников и защитниц Украины. День Героев, которых чтит вся страна и о подвигах которых слышали во всем мире. Поздравляю всех, кто защищает Украину и помним всех, кто отдал жизнь за Украину. Благодаря вам уже освобождены 1620 населенных пунктов от российских захватчиков, — сказал Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что длится 233-е сутки героического противостояния народу Украины коварной агрессии со стороны России, Вооруженные силы Украины героически выполняют возложенные на них функции, а работники экстренных, специальных и коммунальных служб работают почти круглосуточно.

12 октября в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об увольнении Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.