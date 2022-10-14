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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль напомнил, что остается актуальной просьба добровольно снизить потребление электроэнергии в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления.
Об этом говорится в его сообщении в телеграмме.
Денис Шмигаль сообщил, что 13 октября удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране и график принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В то же время он рассказал, что энергетики еще восстанавливают надежность энергоснабжения.
— Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов. Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. За это время критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления, — отметил Денис Шмигаль.
Напомним, компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль напомнил, что остается актуальной просьба добровольно снизить потребление электроэнергии в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления.
Об этом говорится в его сообщении в телеграмме.
Денис Шмигаль сообщил, что 13 октября удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране и график принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В то же время он рассказал, что энергетики еще восстанавливают надежность энергоснабжения.
— Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов. Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. За это время критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления, — отметил Денис Шмигаль.
Напомним, компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.