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Отремонтирован участок трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», соединяющий Одесскую и Николаевскую область.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области.
— Автодорога М-14 — чрезвычайно важная артерия, как для гражданского, так и для военного передвижения. Эта дорога соединяет Одесщину и Николаевщину, где происходят активные боевые действия. Ракеты врага попадают по сельскохозяйственным предприятиям, критической и промышленной инфраструктуре, жилым объектам. Именно поэтому дорога должна быть в надлежащем состоянии, чтобы беспрепятственно осуществлять гуманитарную помощь, а также обеспечить свободный проезд между двумя областями круглосуточно, — отметили в САД Одесской области.
Сообщается, что работы по аварийному ремонту выполнялись за счет средств по эксплуатационному содержанию.
Напомним, ранее работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» заасфальтировали те участки дорог в Николаеве, куда попали российские ракеты.
Отремонтирован участок трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», соединяющий Одесскую и Николаевскую область.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области.
— Автодорога М-14 — чрезвычайно важная артерия, как для гражданского, так и для военного передвижения. Эта дорога соединяет Одесщину и Николаевщину, где происходят активные боевые действия. Ракеты врага попадают по сельскохозяйственным предприятиям, критической и промышленной инфраструктуре, жилым объектам. Именно поэтому дорога должна быть в надлежащем состоянии, чтобы беспрепятственно осуществлять гуманитарную помощь, а также обеспечить свободный проезд между двумя областями круглосуточно, — отметили в САД Одесской области.
Сообщается, что работы по аварийному ремонту выполнялись за счет средств по эксплуатационному содержанию.
Напомним, ранее работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» заасфальтировали те участки дорог в Николаеве, куда попали российские ракеты.