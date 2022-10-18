Отремонтирован участок трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», соединяющий Одесскую и Николаевскую область.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области.

— Автодорога М-14 — чрезвычайно важная артерия, как для гражданского, так и для военного передвижения. Эта дорога соединяет Одесщину и Николаевщину, где происходят активные боевые действия. Ракеты врага попадают по сельскохозяйственным предприятиям, критической и промышленной инфраструктуре, жилым объектам. Именно поэтому дорога должна быть в надлежащем состоянии, чтобы беспрепятственно осуществлять гуманитарную помощь, а также обеспечить свободный проезд между двумя областями круглосуточно, — отметили в САД Одесской области.