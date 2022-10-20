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20 жовтня триває 239-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Росіяни з мінометів намагалися обстріляти Очаківський порт, повідомляє Оперативне командування «Південь»
«На Миколаївщині з міномету ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу, ЗСУ вдарили по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів росіян на Херсонщині.
Оновлюється
07:50 Штурмовою авіацією наших Повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів «Бук- 2М», «ТОР» та «ПАНЦИР», а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань.
Уточнені втрати ворога склали:
Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.
20 жовтня триває 239-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Росіяни з мінометів намагалися обстріляти Очаківський порт, повідомляє Оперативне командування «Південь»
«На Миколаївщині з міномету ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу, ЗСУ вдарили по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів росіян на Херсонщині.
Оновлюється
07:50 Штурмовою авіацією наших Повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів «Бук- 2М», «ТОР» та «ПАНЦИР», а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань.
Уточнені втрати ворога склали:
Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.