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Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадского телеканала CTV News.
— Мы этого (взрыва на Крымском мосту, — прим.) точно не заказывали, насколько мне известно, — отметил он.
Он также намекнул, что у России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.
— Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный, — добавил президент.
Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.
Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.
По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.
Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.
Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадского телеканала CTV News.
— Мы этого (взрыва на Крымском мосту, — прим.) точно не заказывали, насколько мне известно, — отметил он.
Он также намекнул, что у России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.
— Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный, — добавил президент.
Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.
Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.
По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.
Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.