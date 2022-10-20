Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадского телеканала CTV News.

— Мы этого (взрыва на Крымском мосту, — прим.) точно не заказывали, насколько мне известно, — отметил он.

Он также намекнул, что у России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

— Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный, — добавил президент.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.