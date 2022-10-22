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22 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонщины был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».
Вертолет сбило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг».
Напомним, ночью, с 21 на 22 октября, над Николаевщиной были сбиты десять беспилотников-камикадзе типа «Shahed-136».
В пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.
22 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонщины был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».
Вертолет сбило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг».
Напомним, ночью, с 21 на 22 октября, над Николаевщиной были сбиты десять беспилотников-камикадзе типа «Shahed-136».
В пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.