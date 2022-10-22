22 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонщины был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

Вертолет сбило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг».

Напомним, ночью, с 21 на 22 октября, над Николаевщиной были сбиты десять беспилотников-камикадзе типа «Shahed-136».

В пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.