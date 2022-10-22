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Ночью, с 21 на 22 октября, над Николаевщиной сбиты десять беспилотников-камикадзе типа «Shahed-136».

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

Дроны уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования.

Напомним, в пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что результативность сбития иранских дронов «Шахид-136» украинскими военными за две недели составляет 85%.