Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за прошедший день.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат», — отметили в ОК «Юг».
Кроме того, ВСУ в Херсонской области уничтожили российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».
Как сообщалось, оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за прошедший день.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат», — отметили в ОК «Юг».
Кроме того, ВСУ в Херсонской области уничтожили российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».
Как сообщалось, оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.