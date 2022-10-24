Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за прошедший день.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат», — отметили в ОК «Юг».

Кроме того, ВСУ в Херсонской области уничтожили российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».