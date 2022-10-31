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Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации «Зерновой инициативы».
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители российской федерации были проинформированы.
Так, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.
Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.
Напомним, Россия решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению» .
Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации «Зерновой инициативы».
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители российской федерации были проинформированы.
Так, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.
Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.
Напомним, Россия решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению» .