Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации «Зерновой инициативы».

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители российской федерации были проинформированы.

Так, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Напомним, Россия решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению» .