Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Аркадій Дабяган/Facebook

1 листопада триває 251-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Близько опівночі 1 листопада російські війська обстріляли Миколаїв з систем С-300. Влучання зафіксовані у центрі міста по житлових кварталах. Після обстрілу в одній з локацій сталася пожежа.

Інформація про постраждалих уточнюється, але наразі відомо мінімум про одну згиблу жінку. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та волонтери.

В свою чергу авіація ЗСУ атакувала скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 окупанта.

Демілітарізовано одну військову автівку та міномет.

Також надвечір 31 жовтня силами протиповітряної оборони у небі над Бериславським районом Херсонщини знищено 2 ворожих ударних гелікоптера Ка-52 «Алігатор».

Решта втрат ворога дорозвідуються.

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В Результаті ударів армії РФ по Миколаєву, частково зруйнована будівля навчального закладу, повідомив мер Сєнкевич.

Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа.

У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах.

У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.

Наразі відомо про одну загиблу жінку. На місці працюють всі відповідальні служби.

Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення на Херсонщині, повідомляє Генштаб.

Наприклад, у Каховці громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель.

Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів.

Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

З’явилися фото наслідків нічного обстрілу Миколаєва:

Фото: Аркадій Дабяган/Facebook Фото: Аркадій Дабяган/Facebook