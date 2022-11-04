Южноукраинская атомная электростанция снизила мощность одного из трех действующих реакторов на 50%.

Об этом сообщило МАГАТЭ в четверг, 3 ноября.

Это произошло из-за потери подключения к одной из трех линий 750 кВ, используемых этой станцией для обеспечения электроэнергией сети.

При этом станция работает в штатном режиме, сообщили в Управлении информации и общественных связей АЭС.

«По состоянию на 8.30 4 ноября 2022 года энергоблоки Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и эксплуатирующего его персонала нет. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС. По состоянию на 4 ноября он составляет 0,12 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения», — говорится в сообщении.

Напомним, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов 2 ноября были повреждены 2 последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.