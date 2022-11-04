В эти выходные в Киеве состоится фотовыставка «Николаев фронтовой», организованная по инициативе народного депутата Александра Пасичного.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото-проект «Николаев фронтовой» — попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом, — Николаева.

— С начала полномасштабной российской агрессии город не подвергался вражеским ударам только считанные дни. В среднем ежедневно областной центр подвергается сокрушительным обстрелам со стороны агрессора, войдя в трагический список одного из трех городов Украины, который больше всего обстрелял враг. Те фотографии, которые представлены на стендах, которые сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева. Благодарю всех, кто присоединился к реализации моей инициативы по созданию документальной фотовыставки. Вы наглядно продемонстрировали всем мощь и стойкость непокоренного Николаева. «Город-Герой», форпоста украинских войск, прикрывающий собой юг и всю Украину. Приглашаю всех! Буду рад видеть тех, кому небезразлична современная военная история города и его судьба! Отважность и стойкость, боль и жажду победы Города-Героя должны почувствовать и увидеть все! – отметил Александр Пасичный.

Мероприятие пройдет 5 и 6 ноября на Михайловской площади Киева, с 10:00 до 16:30.

Ранее были опубликованы фото бойцов николаевской 36 бригады морпехов по возвращении из плена.