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Временно исполняющим обязанности директора КП «Николаевская ритуальная служба» назначен Игорь Белый.
Об этом свидетельствует распоряжение мэра Александра Сенкевича от 31 октября 136рк, которое есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».
В документе отмечается, что Игорь Белый с 1 ноября исполняет обязанности директора в целях обеспечения деятельности КП. Это распоряжение действительно до признания его утратившим силу, но не позднее 1 декабря 2022 года.
Игорь Белый более трех лет занимал должность заместителя директора по развитию КП.
Как известно, 21 октября Управление СБУ в Николаевской области задержало на аппаратном совещании директора КП Александра Сагайдака за сотрудничество с оккупантами.
23 октября судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры Николаевской области и избрала Сагайдаку, меру пресечения в виде двух месяцев ареста и содержания в СИЗО без права выйти под залог.
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Временно исполняющим обязанности директора КП «Николаевская ритуальная служба» назначен Игорь Белый.
Об этом свидетельствует распоряжение мэра Александра Сенкевича от 31 октября 136рк, которое есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».
В документе отмечается, что Игорь Белый с 1 ноября исполняет обязанности директора в целях обеспечения деятельности КП. Это распоряжение действительно до признания его утратившим силу, но не позднее 1 декабря 2022 года.
Игорь Белый более трех лет занимал должность заместителя директора по развитию КП.
Как известно, 21 октября Управление СБУ в Николаевской области задержало на аппаратном совещании директора КП Александра Сагайдака за сотрудничество с оккупантами.
23 октября судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры Николаевской области и избрала Сагайдаку, меру пресечения в виде двух месяцев ареста и содержания в СИЗО без права выйти под залог.