Временно исполняющим обязанности директора КП «Николаевская ритуальная служба» назначен Игорь Белый.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра Александра Сенкевича от 31 октября 136рк, которое есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».

В документе отмечается, что Игорь Белый с 1 ноября исполняет обязанности директора в целях обеспечения деятельности КП. Это распоряжение действительно до признания его утратившим силу, но не позднее 1 декабря 2022 года.

Игорь Белый более трех лет занимал должность заместителя директора по развитию КП.

Как известно, 21 октября Управление СБУ в Николаевской области задержало на аппаратном совещании директора КП Александра Сагайдака за сотрудничество с оккупантами.

23 октября судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры Николаевской области и избрала Сагайдаку, меру пресечения в виде двух месяцев ареста и содержания в СИЗО без права выйти под залог.