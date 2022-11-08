Во вторник, 8 ноября, в Николаевской области есть необходимость введения графиков почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Отключения могут быть с 7 до 22 часов вечера. По информации компании, всего почасовое отключение будет применяться для потребителей трех очередей. В эти очереди входят населенные пункты, обслуживающие Арбузинский, Братский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий, Казанковский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Первомайский, Врадиевский и Кривоозерский филиалы облэнерго.

Для потребителей первой очереди предполагается отсутствие света с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.

Для второй очереди – с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

Для третьей очереди – с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00.

Напомним, что председатель правления НЭК «Укрэнерго » Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.