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Памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его планируют демонтировать и перевезти в другое место в ближайшее время.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.
— Четыре фигуры памятника «Учредителям Одессы» вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, не имеющей никакой ценности, она будет в безопасном месте. Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением. Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, – отметил он.
Как сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II после онлайн-голосования одесситов.
Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
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Памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его планируют демонтировать и перевезти в другое место в ближайшее время.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.
— Четыре фигуры памятника «Учредителям Одессы» вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, не имеющей никакой ценности, она будет в безопасном месте. Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением. Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, – отметил он.
Как сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II после онлайн-голосования одесситов.
Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.