Памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его планируют демонтировать и перевезти в другое место в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

— Четыре фигуры памятника «Учредителям Одессы» вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, не имеющей никакой ценности, она будет в безопасном месте. Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением. Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, – отметил он.