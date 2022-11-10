9 ноября враг обстрелял Николаев из реактивных систем залпового огня «Смерч». Ранения получил один человек.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Обстрел зафиксирован около 08:05. Повреждены хлебозавод, частное предприятие и частный сектор.
Кроме того, от обстрелов пострадал Баштанський район Николаевской области.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатского общества, которые находятся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
9 ноября враг обстрелял Николаев из реактивных систем залпового огня «Смерч». Ранения получил один человек.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Обстрел зафиксирован около 08:05. Повреждены хлебозавод, частное предприятие и частный сектор.
Кроме того, от обстрелов пострадал Баштанський район Николаевской области.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатского общества, которые находятся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.