9 ноября враг обстрелял Николаев из реактивных систем залпового огня «Смерч». Ранения получил один человек.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Обстрел зафиксирован около 08:05. Повреждены хлебозавод, частное предприятие и частный сектор.

Кроме того, от обстрелов пострадал Баштанський район Николаевской области.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатского общества, которые находятся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.