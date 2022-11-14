В Луганской области уже освобождены 12 населенных пунктов, а у украинских защитников есть возможность поражать склады боеприпасов глубоко в тылу врага.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Уже официально 12 населенных пунктов освободили ВСУ от оккупантов в Луганской области... Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Пора было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных...», — отметил он.

Последней из 12-ти освободили Макеевку. Это шаг на пути к освобождению Сватового, через которое проходят три дороги.

Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии РФ, мобилизованных и «зеков». По словам Сергея Гайдая, «от села уже ничего не осталось».

Бахмуту Донецкой области «достается больше всего», добавил глава Луганской ОВА.

Однако наличие современного дальнобойного оружия позволяет украинским артиллеристам поражать склады боеприпасов и другие враждебные объекты глубоко в тылу армии РФ.

По словам Сергея Гайдая, в Луганске возник «хлопок».

У россиян еще очень много техники. Они открывают плотный огонь по недавно освобожденным украинской армией селам, поэтому власти пытаются проводить эвакуацию.

Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.

За прошедший день ВСУ ударили по скоплению российских военных на левом берегу Днепра.