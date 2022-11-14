В городе Вознесенск Николаевской области с сегодняшнего дня, 14 ноября, на трех улицах снова будут включать уличное освещение. В частности, будут подсвечивать улицы Киевскую, Одесскую и Болгарскую с 17.00 до 22.00.
Об этом сообщают городские власти Вознесенска.
Там объяснили, что уличное освещение включают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
— Из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине, в том числе и в нашей громаде, ограничивается работа уличного освещения. Призываем всех жителей общества, быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры, – обратились в городском совете.
Там также дали советы горожанам, как обезопасить себя в темное время суток:
Напомним, ранее в Николаеве в обстрелы энергетической инфраструктуры также включали уличное освещение — до наступления комендантского времени.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В городе Вознесенск Николаевской области с сегодняшнего дня, 14 ноября, на трех улицах снова будут включать уличное освещение. В частности, будут подсвечивать улицы Киевскую, Одесскую и Болгарскую с 17.00 до 22.00.
Об этом сообщают городские власти Вознесенска.
Там объяснили, что уличное освещение включают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
— Из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине, в том числе и в нашей громаде, ограничивается работа уличного освещения. Призываем всех жителей общества, быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры, – обратились в городском совете.
Там также дали советы горожанам, как обезопасить себя в темное время суток:
Напомним, ранее в Николаеве в обстрелы энергетической инфраструктуры также включали уличное освещение — до наступления комендантского времени.