В городе Вознесенск Николаевской области с сегодняшнего дня, 14 ноября, на трех улицах снова будут включать уличное освещение. В частности, будут подсвечивать улицы Киевскую, Одесскую и Болгарскую с 17.00 до 22.00.

Об этом сообщают городские власти Вознесенска.

Там объяснили, что уличное освещение включают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

— Из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине, в том числе и в нашей громаде, ограничивается работа уличного освещения. Призываем всех жителей общества, быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры, – обратились в городском совете.

Там также дали советы горожанам, как обезопасить себя в темное время суток:

Выберите себе фликер: браслет, наклейку, ленту, жилет, также не забудьте о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.».

Светоотражатели помогут быть заметнее на дороге, они будут отражать свет фар, поэтому водители смогут вовремя увидеть пешехода и остановить авто.

Напомним, ранее в Николаеве в обстрелы энергетической инфраструктуры также включали уличное освещение — до наступления комендантского времени.