В деоккупированной Снегиревке с 14 ноября заработал в полном объеме пункт базирования Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал руководитель центра Андрей Самойлов.
— Круглосуточно работает две бригады экстренной медицинской помощи, есть вопросы по обеспечению горюче-смазочными материалами. На пункт доставлены лекарства, изделия медицинского назначения, все необходимые расходные материалы с необходимым расчетом – три месяца для использования, – рассказал Андрей Самойлов.
По словам руководителя центра, Снигиревская станция базирования не была разграблена оккупантами. Целыми остались и кареты скорой, но во время оккупации часть автомобилей вышла из технического строя. Потому и был доставлен еще один автомобиль.
— Обслуживались не только экстренные вызовы, но и оказывалась помощь хроническим больным. Часть коллектива жила в больнице, это единственное место, где можно было зарядить мобильный телефон, любой гаджет, с помощью дизель-генератора. Часть уехала и почти все вернулись, — отметил Андрей Самойлов.
По состоянию на 16 ноября бригады экстренной медицинской помощи не могут обслуживать все населенные пункты Снигиревской громады, потому что там ведутся фильтрационные действия и разминирование территории. По словам Андрея Самойлова, часть вызовов обслуживают военные, доставляют людей в безопасные зоны. Помогают и соседней Херсонской области.
— Это зависит от условий безопасности, где есть доступ и тому подобное. Подрыв работников Укрзализныци, который был на станции Копани, также выезжали три бригады в Херсонскую область. И госпитализация прошла именно в городские больницы города Николаева, - рассказал Андрей Самойлов.
Бригады экстренной медицинской помощи доставляют пациентов в Снигиревскую больницу, в Березнеговатскую и Баштанскую больницы, при необходимости в лечебные учреждения областного центра.
В деоккупированном городе Снигиревка и других уволенных населенных пунктах Николаевской области 15 ноября начали выдавать пенсии.
Ранее, в связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничили по меньшей мере еще на 10 дней.
В деоккупированной Снегиревке с 14 ноября заработал в полном объеме пункт базирования Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал руководитель центра Андрей Самойлов.
— Круглосуточно работает две бригады экстренной медицинской помощи, есть вопросы по обеспечению горюче-смазочными материалами. На пункт доставлены лекарства, изделия медицинского назначения, все необходимые расходные материалы с необходимым расчетом – три месяца для использования, – рассказал Андрей Самойлов.
По словам руководителя центра, Снигиревская станция базирования не была разграблена оккупантами. Целыми остались и кареты скорой, но во время оккупации часть автомобилей вышла из технического строя. Потому и был доставлен еще один автомобиль.
— Обслуживались не только экстренные вызовы, но и оказывалась помощь хроническим больным. Часть коллектива жила в больнице, это единственное место, где можно было зарядить мобильный телефон, любой гаджет, с помощью дизель-генератора. Часть уехала и почти все вернулись, — отметил Андрей Самойлов.
По состоянию на 16 ноября бригады экстренной медицинской помощи не могут обслуживать все населенные пункты Снигиревской громады, потому что там ведутся фильтрационные действия и разминирование территории. По словам Андрея Самойлова, часть вызовов обслуживают военные, доставляют людей в безопасные зоны. Помогают и соседней Херсонской области.
— Это зависит от условий безопасности, где есть доступ и тому подобное. Подрыв работников Укрзализныци, который был на станции Копани, также выезжали три бригады в Херсонскую область. И госпитализация прошла именно в городские больницы города Николаева, - рассказал Андрей Самойлов.
Бригады экстренной медицинской помощи доставляют пациентов в Снигиревскую больницу, в Березнеговатскую и Баштанскую больницы, при необходимости в лечебные учреждения областного центра.
В деоккупированном городе Снигиревка и других уволенных населенных пунктах Николаевской области 15 ноября начали выдавать пенсии.
Ранее, в связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничили по меньшей мере еще на 10 дней.