В деоккупированной Снегиревке с 14 ноября заработал в полном объеме пункт базирования Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал руководитель центра Андрей Самойлов.

— Круглосуточно работает две бригады экстренной медицинской помощи, есть вопросы по обеспечению горюче-смазочными материалами. На пункт доставлены лекарства, изделия медицинского назначения, все необходимые расходные материалы с необходимым расчетом – три месяца для использования, – рассказал Андрей Самойлов.

По словам руководителя центра, Снигиревская станция базирования не была разграблена оккупантами. Целыми остались и кареты скорой, но во время оккупации часть автомобилей вышла из технического строя. Потому и был доставлен еще один автомобиль.

— Обслуживались не только экстренные вызовы, но и оказывалась помощь хроническим больным. Часть коллектива жила в больнице, это единственное место, где можно было зарядить мобильный телефон, любой гаджет, с помощью дизель-генератора. Часть уехала и почти все вернулись, — отметил Андрей Самойлов.

По состоянию на 16 ноября бригады экстренной медицинской помощи не могут обслуживать все населенные пункты Снигиревской громады, потому что там ведутся фильтрационные действия и разминирование территории. По словам Андрея Самойлова, часть вызовов обслуживают военные, доставляют людей в безопасные зоны. Помогают и соседней Херсонской области.

— Это зависит от условий безопасности, где есть доступ и тому подобное. Подрыв работников Укрзализныци, который был на станции Копани, также выезжали три бригады в Херсонскую область. И госпитализация прошла именно в городские больницы города Николаева, - рассказал Андрей Самойлов.

Бригады экстренной медицинской помощи доставляют пациентов в Снигиревскую больницу, в Березнеговатскую и Баштанскую больницы, при необходимости в лечебные учреждения областного центра.

В деоккупированном городе Снигиревка и других уволенных населенных пунктах Николаевской области 15 ноября начали выдавать пенсии.