Пленный российский солдат попросил обменять его на украденного оккупантами из Херсонского зоопарка енота.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

— Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота, - сказал россиянин в видеообращении.

Юрий Соболевский отметил, что такой обмен вполне равноценен по боевому потенциалу.

— По боевому потенциалу абсолютно равноценный обмен. Мы даже в плюсе, – прокомментировал он.

Напомним, в ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота.

Как выяснилось позже, оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.

В воровстве животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен. директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», Олег Зубков. Он заявил, что готов вернуть зверей, как только «власти Херсона» восстановят местный зоопарк.