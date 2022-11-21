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Пленный российский солдат попросил обменять его на украденного оккупантами из Херсонского зоопарка енота.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
— Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота, - сказал россиянин в видеообращении.
Юрий Соболевский отметил, что такой обмен вполне равноценен по боевому потенциалу.
— По боевому потенциалу абсолютно равноценный обмен. Мы даже в плюсе, – прокомментировал он.
Напомним, в ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота.
Как выяснилось позже, оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.
В воровстве животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен. директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», Олег Зубков. Он заявил, что готов вернуть зверей, как только «власти Херсона» восстановят местный зоопарк.
Пленный российский солдат попросил обменять его на украденного оккупантами из Херсонского зоопарка енота.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
— Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота, - сказал россиянин в видеообращении.
Юрий Соболевский отметил, что такой обмен вполне равноценен по боевому потенциалу.
— По боевому потенциалу абсолютно равноценный обмен. Мы даже в плюсе, – прокомментировал он.
Напомним, в ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота.
Как выяснилось позже, оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.
В воровстве животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен. директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», Олег Зубков. Он заявил, что готов вернуть зверей, как только «власти Херсона» восстановят местный зоопарк.