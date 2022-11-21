Большинство поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения.

Таковы данные совместного опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает «Европейская правда».

70,3% опрошенных ответили, что инцидент в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения, 0,7% – «скорее улучшит», 0,8% – «однозначно улучшит».

19,4% считают, что отношения с Украиной «скорее ухудшатся» и 1,2% — что они «однозначно ухудшатся».

Взрыв в поселке Пшеводов Люблинского воеводства произошел во вторник, в день, когда российские войска начали широкомасштабную ракетную атаку на Украину. Ракета упала на территорию зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной, как позже сообщили польские власти, скорее всего, из украинской системы ПВО. Раздался взрыв, в результате которого погибли двое поляков. Отмечалось, что все указывает на то, что сложившаяся ситуация является следствием досадной случайности.

Почти 65% опрошенных поляков считают, что поддержка Украины «достаточна».

Каждый четвертый опрошенный считает, что помощь Украине «слишком щедра». С другой стороны, 7% опрошенных назвали его «недостаточным».

Самые популярные ответы на вопрос, какой должна быть польская помощь Украине: оказание гуманитарной помощи, прием беженцев и оружие — например, карабинов или противотанковых гранатометов.

Каждый третий опрошенный считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. О материальной помощи говорит каждый четвертый опрошенный.

Лишь немногим более одного процента опрошенных считают, что польское правительство должно отправить своих военных на помощь Украине.

Опрос проводился среди 1000 человек 18-20 ноября по смешанной методике.

Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла оградить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.