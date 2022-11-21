|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|07:03
|Захід сонця:
|16:12
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|07:21
|Захід сонця
|16:05
|Температура завтра:
|C°
Большинство поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения.
Таковы данные совместного опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает «Европейская правда».
70,3% опрошенных ответили, что инцидент в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения, 0,7% – «скорее улучшит», 0,8% – «однозначно улучшит».
19,4% считают, что отношения с Украиной «скорее ухудшатся» и 1,2% — что они «однозначно ухудшатся».
Взрыв в поселке Пшеводов Люблинского воеводства произошел во вторник, в день, когда российские войска начали широкомасштабную ракетную атаку на Украину. Ракета упала на территорию зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной, как позже сообщили польские власти, скорее всего, из украинской системы ПВО. Раздался взрыв, в результате которого погибли двое поляков. Отмечалось, что все указывает на то, что сложившаяся ситуация является следствием досадной случайности.
Почти 65% опрошенных поляков считают, что поддержка Украины «достаточна».
Каждый четвертый опрошенный считает, что помощь Украине «слишком щедра». С другой стороны, 7% опрошенных назвали его «недостаточным».
Самые популярные ответы на вопрос, какой должна быть польская помощь Украине: оказание гуманитарной помощи, прием беженцев и оружие — например, карабинов или противотанковых гранатометов.
Каждый третий опрошенный считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. О материальной помощи говорит каждый четвертый опрошенный.
Лишь немногим более одного процента опрошенных считают, что польское правительство должно отправить своих военных на помощь Украине.
Опрос проводился среди 1000 человек 18-20 ноября по смешанной методике.
Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.
Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.
Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.
Как сообщалось, специалисты, занимающиеся расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.
Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла оградить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.
Большинство поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения.
Таковы данные совместного опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает «Европейская правда».
70,3% опрошенных ответили, что инцидент в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения, 0,7% – «скорее улучшит», 0,8% – «однозначно улучшит».
19,4% считают, что отношения с Украиной «скорее ухудшатся» и 1,2% — что они «однозначно ухудшатся».
Взрыв в поселке Пшеводов Люблинского воеводства произошел во вторник, в день, когда российские войска начали широкомасштабную ракетную атаку на Украину. Ракета упала на территорию зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной, как позже сообщили польские власти, скорее всего, из украинской системы ПВО. Раздался взрыв, в результате которого погибли двое поляков. Отмечалось, что все указывает на то, что сложившаяся ситуация является следствием досадной случайности.
Почти 65% опрошенных поляков считают, что поддержка Украины «достаточна».
Каждый четвертый опрошенный считает, что помощь Украине «слишком щедра». С другой стороны, 7% опрошенных назвали его «недостаточным».
Самые популярные ответы на вопрос, какой должна быть польская помощь Украине: оказание гуманитарной помощи, прием беженцев и оружие — например, карабинов или противотанковых гранатометов.
Каждый третий опрошенный считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. О материальной помощи говорит каждый четвертый опрошенный.
Лишь немногим более одного процента опрошенных считают, что польское правительство должно отправить своих военных на помощь Украине.
Опрос проводился среди 1000 человек 18-20 ноября по смешанной методике.
Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.
Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.
Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.
Как сообщалось, специалисты, занимающиеся расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.
Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла оградить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.