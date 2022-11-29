В Николаеве демонтировали мемориальную доску русскому поэту Александру Пушкину.
Об этом в Facebook сообщил начальник Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров.
Мемориальная доска Пушкину размещалась на пересечении улиц Соборной и Шевченко. По версиям некоторых историков, здесь был постоялый двор, в котором останавливался поэт.
— Говорят, что когда-то в Николаеве на этом городе останавливался поэт А.С.П. Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше и дальше) от нашего города – это проверенный факт, – написал Юрий Любаров.
Напомним, что в Кременчуге на Полтавщине 21 ноября снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Также бюст русского поэта Александра Пушкина был демонтирован в Харькове. Его отправили на хранение.
В Николаеве демонтировали мемориальную доску русскому поэту Александру Пушкину.
Об этом в Facebook сообщил начальник Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров.
Мемориальная доска Пушкину размещалась на пересечении улиц Соборной и Шевченко. По версиям некоторых историков, здесь был постоялый двор, в котором останавливался поэт.
— Говорят, что когда-то в Николаеве на этом городе останавливался поэт А.С.П. Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше и дальше) от нашего города – это проверенный факт, – написал Юрий Любаров.
Напомним, что в Кременчуге на Полтавщине 21 ноября снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Также бюст русского поэта Александра Пушкина был демонтирован в Харькове. Его отправили на хранение.