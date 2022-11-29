В Николаеве демонтировали мемориальную доску русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом в Facebook сообщил начальник Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров.

Мемориальная доска Пушкину размещалась на пересечении улиц Соборной и Шевченко. По версиям некоторых историков, здесь был постоялый двор, в котором останавливался поэт.

— Говорят, что когда-то в Николаеве на этом городе останавливался поэт А.С.П. Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше и дальше) от нашего города – это проверенный факт, – написал Юрий Любаров.

Напомним, что в Кременчуге на Полтавщине 21 ноября снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Также бюст русского поэта Александра Пушкина был демонтирован в Харькове. Его отправили на хранение.