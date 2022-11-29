На прошлой неделе строительные бригады в Николаеве зашили окна в 55 многоэтажках и отремонтировали 15 кровель в домах, поврежденных обстрелами.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Таким образом, из 244 поврежденных крыш мы уже отремонтировали 143. Из 874 поврежденных многоэтажных домов мы зашили 99% окон, — написал он.

По словам мэра, продолжаются восстановительные работы и в городских больницах.

— Да, всего за прошлую неделю в медицинских учреждениях мы заменили около 120 окон. Кроме того, сегодня в больницах мы восстановили все поврежденные крыши. В учебных заведениях отремонтировали 5 кровель, — сообщил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что из Балты Одесской области передали машину с дровами для жителей Николаева.