На прошлой неделе строительные бригады в Николаеве зашили окна в 55 многоэтажках и отремонтировали 15 кровель в домах, поврежденных обстрелами.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Таким образом, из 244 поврежденных крыш мы уже отремонтировали 143. Из 874 поврежденных многоэтажных домов мы зашили 99% окон, — написал он.
По словам мэра, продолжаются восстановительные работы и в городских больницах.
— Да, всего за прошлую неделю в медицинских учреждениях мы заменили около 120 окон. Кроме того, сегодня в больницах мы восстановили все поврежденные крыши. В учебных заведениях отремонтировали 5 кровель, — сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что из Балты Одесской области передали машину с дровами для жителей Николаева.
На прошлой неделе строительные бригады в Николаеве зашили окна в 55 многоэтажках и отремонтировали 15 кровель в домах, поврежденных обстрелами.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Таким образом, из 244 поврежденных крыш мы уже отремонтировали 143. Из 874 поврежденных многоэтажных домов мы зашили 99% окон, — написал он.
По словам мэра, продолжаются восстановительные работы и в городских больницах.
— Да, всего за прошлую неделю в медицинских учреждениях мы заменили около 120 окон. Кроме того, сегодня в больницах мы восстановили все поврежденные крыши. В учебных заведениях отремонтировали 5 кровель, — сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что из Балты Одесской области передали машину с дровами для жителей Николаева.